Acervo da Biblioteca Municipal será digitalizado em plataforma tecnológica

A Biblioteca Municipal “Major Walter dos Santos Paiva” conta, agora, com uma tecnologia que vai permitir que seu acervo seja visualizado de forma on-line.

Isso porque a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) está em parceria com a empresa Hypercube Realidade Virtual LTDA, que desenvolve o projeto.

Através de um scanner planetário, os livros da biblioteca estão sendo digitalizados e colocados numa plataforma que possibilitará o acesso das pessoas de casa. Dentro da ferramenta, poderá ser encontrado, à princípio, o título da obra e algumas informações pontuais.

De acordo com a equipe da biblioteca, que foi treinada para fazer a transição, alguns exemplares serão totalmente disponibilizados para leitura e consulta, nessa primeira fase, e, a ideia é, aos poucos, passar todo o acervo para dentro da plataforma.

Além disso, em fases posteriores do projeto, que foi contemplado pelo Edital FAPES N° 026/2022, o idealizador, Alessandro Rego de Lima, explica que será possível manusear os livros em uma realidade virtual.

“Esse projeto é um sonho que está se tornando real. Os livros transformam a vida das pessoas e poder usar a tecnologia que criei para ajudar essa geração, que é altamente virtual, é muito gratificante. Essa é uma parceria que já está dando certo e creio que colheremos muitos bons frutos no futuro”, salienta Alessandro.

“Os benefícios que o projeto pode trazer são inúmeros e incluem, especialmente, a preservação do acervo de memória do tesouro cultural que são esses livros, o avanço tecnológico de Cachoeiro e a atração de um novo público para o hábito da leitura. Estamos empolgados e felizes com essa parceria e queremos que nossa cidade seja pioneira nela”, expressa a secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.

“Uma cidade sem cultura é uma cidade sem memória. A Biblioteca Municipal de Cachoeiro é um patrimônio vivo e termos a possibilidade de conservar o que tem aqui, de forma permanente e tecnológica, mostra-nos que estamos no caminho certo. Cachoeiro é uma cidade histórica e cultural e ferramentas e ideias que nos ajudem a preservar isso são muito bem-vindas”, completa o prefeito em exercício de Cachoeiro, Ruy Guedes Barbosa.

De acordo com a equipe responsável, a transição das obras está sendo realizada e, por isso, ainda não é possível acessar a plataforma. A intenção é que seja liberada até o fim deste ano.