Alunos de Cachoeiro exibem vídeos produzidos no Programa Cuidar Mais

Os vídeos produzidos pelos alunos das oito escolas de Cachoeiro de Itapemirim participantes do Programa Cuidar Mais deste ano serão exibidos nesta quarta-feira, 8 de novembro, durante o Cine BRK Sustentável.

O evento será realizado no Cine Ritz (Perim Center), das 8h30 às 11h30, com a presença de estudantes, familiares, profissionais da educação e representantes da Secretaria Municipal de Educação, e das redes estadual e privada de ensino.

A sessão de cinema marca o encerramento das atividades do programa em 2023 e contará com a participação de aproximadamente 250 pessoas. Entre os temas abordados nos vídeos estão a importância do saneamento, o processo de captação e tratamento da água, o descarte de resíduos sólidos, a logística reversa, o reuso sustentável, e o descarte incorreto de esgoto e resíduos, que causam a poluição de córregos e rios e poluição do ar.

Além de assistirem, em primeira mão, o resultado das produções, que passaram por uma adaptação para obterem a qualidade de cinema, os estudantes vão participar de uma programação especial com a exibição de um filme no cinema.

Os vídeos são resultado da oficina de edição de imagens, que orientou os estudantes das oito escolas do ensino fundamental quanto a técnicas de roteiro, direção, captação, edição e outros aspectos necessários para deixar o material com a definição de cinema. Todo o trabalho foi desenvolvido com o apoio do fotógrafo Thiers Turini, do Studio Matri.

A coordenadora de comunicação da BRK em Cachoeiro, Rosa Malena Gomes Carvalho, afirma que, com o Programa Cuidar Mais, por mais um ano, a BRK tem a oportunidade de incentivar a mudança de comportamento e o cuidado com o meio ambiente entres os jovens, suas famílias e toda a comunidade escolar.

“Durante o ano percorremos as escolas, provocamos o debate sobre boas práticas sustentáveis e agora fechamos esse ciclo com a sessão de cinema, com a certeza de que plantamos uma semente na mente dos participantes”, destaca.

Escolas do Ensino Fundamental no Programa Cuidar Mais 2023

EMEB Jenny Guárdia

EMEB Luiz Marques Pinto

EMEB Luiz Semprini

EEEFM Professora Petronilha Vidigal

EMEB Monteiro Lobato

EMEB Prof. Deusdedit Baptista

EMEB Profª Gércia Ferreira Guimarães

Colégio Jesus Cristo Rei