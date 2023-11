Ana Maria Braga viaja de primeira classe para Dubai com Louro Mané

Ana Maria Braga compartilhou uma foto que divertiu seus seguidores na última segunda-feira (6). A apresentadora, que está em Dubai, mostrou que estava acompanhada de seu fiel escudeiro, Louro Mané, no voo de primeira classe para a cidade.

A apresentadora e seu colega estavam no voo da companhia Emirates, cujo serviço foi considerado a melhor experiência primeira classe em 2020. O luxuoso voo conta com suíte privativa, cama horizontal, refeições gourmet e até um “spa de banho”. A viagem a Dubai é uma celebração de 24 anos do programa Mais Você.

“Vou levar o Louro na viagem, a primeira viagem internacional. Isso faz parte das nossas comemorações de 24 anos no ar. E merece esse presente porque a gente conhece gente em lugar tão instigante como esse, um lugar cheio de modernidades e tradições”, disse Ana Maria Braga em seu programa.

Estadao Conteudo