Anchieta divulga resultado do Edital Paulo Gustavo; confira

A Prefeitura de Anchieta comunica o resultado da seleção de projetos culturais que receberão incentivo financeiro para a sua realização. O Edital Paulo Gustavo disponibilizou R$ 140 mil repassados pelo Governo Federal. Foram nove projetos contemplados.

Após análise dos recursos nos prazos do edital, a Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico divulgará o resultado final.

“As notas individuais e os pareceres da Comissão de Seleção podem ser solicitados à Gerência de Cultura através do e-mail [email protected]” informou a gerente Maria Fernanda de Freitas Barros.

Ela contou que apesar estarem previstos 10 projetos para serem contemplados, a Comissão achou necessária uma mudança. “Mais de 50% das inscrições – e consequentemente maiores pontuações, foram no módulo 03 (de 20 mil reais), então a Comissão acionou o item 12.7 para remanejar o recurso e aumentar as contemplações de concorrentes neste módulo. Por conta disso passou para 09 o número de contemplados”, explicou.

Confira o PDF com o resultado oficial!

