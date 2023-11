Angélica relata assédio no início da carreira: “Ele era adulto e, eu, uma criança”

Angélica revelou que sofreu assédio sexual na infância. A declaração foi feita na estreia de seu programa Angélica: 50 e Tanto.

No programa que estreou neste domingo (26), no Globoplay, a apresentadora explicou que um homem mais velho e importante no meio artístico abusou dela no início de sua carreira.

“Foi bem nessa época que o homem pedia para eu sentar no colo dele nos bastidores da TV. Ele era um adulto e, eu, uma criança. E eu fazia tudo sem entender. Hoje eu entendo”, disse.

“Sou Angélica por um triz. Quando eu ia estrear na TV, um homem muito poderoso achava que meu nome artístico tinha que ser Lolita, que nem a menina do livro”, comentou Angélica, referindo-se a personagem-título do livro de Vladimir Nabokov, que, na história, era sexualizada pelo próprio padrasto.

Estadao Conteudo