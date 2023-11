Avanço de obras mudam o trânsito e ônibus terão rota alternativa em Cachoeiro

Na próxima quarta-feira (8), estão previstas para serem iniciadas as obras da macrodrenagem na rua Etelvina Vivacqua, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim. O avançar do cronograma depende, sobretudo, das condições climáticas.

As equipes responsáveis pelos serviços estão finalizando os trabalhos nas ruas Manoel da Costa Carvalho (ginásio Nello Volla Borelli) e Manoel Domingues Monteiro, e, logo após, seguirão em direção à rua Etelvina Vivacqua.

Com isso, haverá rotas alternativas para o tráfego de pedestres e de veículos, que poderão circular pelas ruas: Nelson Boreli, Mileto Louzada, José Dias Lobato, Joaquim Caiado e São Miguel.

O itinerário do transporte público para a região também sofrerá alteração, nas linhas 050, 052 e 053 – confira abaixo.

Linhas alternativas

Linha 050 – Alto Zumbi/Eucalipto x Centro

Sentido: Bairro | Centro – Rua Maria Dolores Santana (ponto final do ônibus), Rua José Antônio Santana, Rua Lourival da Silva, Rua Baixo Guandu, Rua Jordão Passamai, Rua José Dias Lobato, Rua Luís Tessinare, Rua Francisco de Almeida Ramos, Av. Jones dos Santos Neves (sentido ao Centro), Av. Aristides Campos, Rua Horácio Leandro, Rua Basílio Pimenta, Rua Reinado Machado, Rua Coronel Francisco Braga/Linha Vermelha.

Sentido: Centro | Bairro – Rua Coronel Francisco Braga / Linha Vermelha, Rua Capitão Deslandes, Rua Costa Pereira, Rua Dona Joana, Praça Jerônimo Monteiro, Av. Beira Rio, Av. Jones dos Santos Neves (até o Posto Jovino), Av. Aristides Campos, Rua Waldemir Simões, Rua Francisco Santana Fraga, Rua Waldemir Simões, Rua Maria Dolores Santana (ponto final do ônibus).

Linha 052 – Alto Zumbi/Pedreira x Centro

Sentido: Bairro | Centro – Rua Guararema (ponto final do ônibus), Rua José Antônio Santana, Rua Lourival da Silva, Rua Baixo Guandu, Rua Jordão Passamai, Rua José Dias Lobato, Rua Luís Tessinare, Rua Francisco de Almeida Ramos, Av. Jones dos Santos Neves (sentido ao Centro), Av. Aristides Campos, Rua Horácio Leandro, Rua Basílio Pimenta, Rua Reinado Machado, Rua Coronel Francisco Braga / Linha Vermelha.

Sentido: Centro | Bairro – Rua Coronel Francisco Braga / Linha Vermelha, Rua Capitão Deslandes, Rua Costa Pereira, Rua Dona Joana, Praça Jerônimo Monteiro, Av. Beira Rio, Av. Jones dos Santos Neves (até o Posto Jovino), Av. Aristides Campos, Rua Waldemir Simões, Rua Francisco Santana Fraga, Rua Waldemir Simões, Rua Maria Dolores Santana, Rua Guararema (ponto final do ônibus).

Linha 053 – Alto Eucalipto x Centro

Sentido: Bairro | Centro – Rua Maria Dolores Santana (ponto final do ônibus), Rua Waldemir Simões, Rua Francisco Santana Fraga, Rua Waldemir Simões, Rua Manoel Basílio, Rua Maria Dias da Silva, Rua Colatina, Rua Cariacica, Rua José Dias Lobato, Rua Luís Tessinare, Rua Francisco de Almeida Ramos, Av. Jones dos Santos Neves (sentido ao Centro), Rua Bernardo Horta, Rua Coronel Francisco Braga / Linha Vermelha.

Sentido: Centro | Bairro – Rua Coronel Francisco Braga / Linha Vermelha, Rua Capitão Deslandes, Rua Costa Pereira, Rua Dona Joana, Praça Jerônimo Monteiro, Av. Beira Rio, Av. Jones dos Santos Neves (até o Posto Jovino), Av. Aristides Campos, Rua Waldemir Simões, Rua Francisco Santana Fraga, Rua Waldemir Simões, Rua Maria Dolores Santana, Rua Guararema (ponto final do ônibus).