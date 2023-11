Bárbara Evans mostra funcionária inflando piscina com a boca e é criticada na web

Bárbara Evans compartilhou um vídeo mostrando sua funcionária enchendo uma piscina inflável com a boca e foi criticada. Nas redes sociais, usuários alegaram que as condições de trabalho que a influencer proporciona são “insuportáveis”.

A funcionária que aparece no vídeo não foi identificada, mas, segundo story de Bárbara nesta sexta-feira, 3, essa não é a primeira vez que ela enche a piscina de sua filha com a boca. “Quem vê a piscinona montada, não vê o corre. Quem souber de uma bomba, me manda que toda vez é esse corre”, disse Evans no vídeo que viralizou.

No Twitter, a publicação foi ironizada por usuários: “O corre é da empregada”, disse um internauta. “Misericórdia! Que absurdo! Toda vez é isso. Ou seja, a empregada já fez isso outras vezes… inacreditável”, condenou outro.

Em seguida, Bárbara se pronunciou sobre as críticas. No Instagram, ela alegou que “dá muito valor e ama suas funcionárias”. “Sabe como a gente encheu a piscina? Com o secador de cabelo. Acontece que tem uns bichinhos dentro da piscina que é com a boca, mesmo, que não dá pra botar bombinha. Eu, grávida, também estava enchendo pra poder filmar”, explicou.

“Se tem uma pessoa que dá valor e ama as funcionárias sou eu. Quem me segue aqui sabe o valor que dou a cada uma delas (…) Quem realmente me segue sabe o quanto prezo e respeito as minhas funcionárias (…) Tudo a gente tem que dar explicação, mas quem é meu seguidor sabe como prezo e valorizo o trabalho dos outros, e meus funcionários são minha família. E meu coração está em paz. Quero mais é que se dane”, concluiu.

Estadao Conteudo