Tablete de maconha é encontrado pela cadela Diana em Mimoso do Sul

Durante patrulhamento, realizado na tarde do último sábado (18), a equipe da Força Tática da Polícia Militar (PM), apreendeu um tablete de maconha que estava escondido em uma vegetação, em Mimoso do Sul.

Segundo a PM, os militares receberam denúncias de que um suspeito estaria escondendo drogas em uma vegetação na rua Crispim Braga, no bairro Morro da Palha. Disse, ainda, que o fornecimento das drogas seria por parte de um outro suspeito.

Diante das informações, os policiais foram até o local informado e realizou patrulha a pé em busca dos suspeitos, porém, ninguém foi localizado. A equipe utilizou a cadela Diana para fazer buscas e foi encontrado uma sacola com um tablete de maconha. As buscas foram reforçadas, mas nenhum outro material de ilícito foi encontrado.

O material encontrado foi encaminhado até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para as providências cabíveis.

