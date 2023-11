Caminhão furtado no Rio de Janeiro é recuperado na zona rural de Itapemirim

Na terça-feira (31), durante patrulhamento tático móvel, a equipe de Força Tática da 9ª Cia Ind recebeu informações do Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal de que um caminhão furtado na madrugada do dia 30, no município de Tanguá, Rio de Janeiro, teria entrado no Espírito Santo e estaria escondido na localidade de Afonso, zona rural de Itapemirim.

A equipe fez buscas na região e visualizou o caminhão suspeito, no interior de uma propriedade, além de outros três caminhões e dois automóveis que não apresentavam restrições.

Os policiais tentaram contato com o morador da propriedade, mas não obtiveram êxito, assim, acessaram o local e, após verificação do chassi do caminhão, constataram que se tratava do veículo furtado.

Também foram localizados no quintal da casa uma caixa com 23 placas de outros veículos, um rastreador veicular e um aparelho utilizado para bloquear sinal de rastreadores.

Um advogado, representando o proprietário do imóvel, esteve no local e acompanhou as diligências. O suspeito não foi localizado.

O caminhão com restrição de furto foi removido para o pátio credenciado ao DETRAN, ficando à disposição da justiça. As placas e os aparelhos localizados e apreendidos foram encaminhados à autoridade de plantão da Delegacia de Itapemirim.