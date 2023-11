Cantor capixaba lança novo EP inspirado em suas origens

O cantor capixaba Ronnie Silveira acaba de lançar seu mais novo trabalho, entitulado “Tão Alto“, que traz três faixas aclamadas pela público.

Lançou recentemente seu primeiro single, “Vamos Conversar”, de grande sucesso de crítica.

Em setembro lançou o single ‘DOCE’, que compõe o novo EP e veio para reafirmar a sua personalidade musical como cantor, instrumentista e também compositor, onde o artista coloca a sua energia e a do lugar de onde veio: as montanhas capixabas.

A música “Círculos” abre o EP de estréia e retrata sobre as experiências e lembranças de vida e o que elas proporcionam, como o privilégio de poder apreciar, das montanhas ou do litoral, o espetáculo do nascer e pôr do sol, criando o “ciclo dos círculos”, um termo metafórico para o sol e a lua. Esses círculos nos guiam durante a nossa existência, formando o dia e a noite e nos orientando no propósito ao qual estamos obstinados.

A faixa “Doce” é retrata as maravilhosas manhãs ensolaradas e o bem estar de se estar perto da natureza, onde as matas e as águas trazem o frescor das montanhas e a felicidade de poder vivenciar momentos ao lado de pessoas especiais. Esta faixa antecedeu o EP em forma de single e possui um Videoclipe lançado através de recursos da Lei do Fundo a Fundo (viabilizado pelo Governo do Estado do Espírito Santo e Prefeitura Municipal de Vargem Alta).

A canção “Volto a Subir” é uma homenagem a sua cidade natal, Vargem alta. Composta em parceria Rudson Costa, traz a analogia de que estar na “Suíça Capixaba” é como estar nas nuvens, com seu clima e altitude agradáveis ao corpo e a mente, fazendo deste um lugar mágico, onde sair pode ser necessário por circunstâncias da vida, porém sempre existirá a busca para “voltar a subir” e poder apreciar o que este paraíso tem de melhor.

Ficha Técnica: Thiago Arruda: Arranjos, Produção Musical, Violão, Guitarras, Baixos; Lucas Arruda: Teclados; Igor Comério: Captação/Masterização; Renan Silveira: Edição/Mixagem; Ronnie Silveira: Direção, composição, vozes e baterias; Fotografia: Davi Souza; Arte de Capa: Igor Davi

Este álbum permeia os estilos de mpb e indie rock e possui a temática única das montanhas capixabas com suas belezas naturais, fruto de inspiração do artista para compor EP.

Quem quiser, pode ouvir aqui

O artista

Ronnie Silveira tem de 29 anos, nascido em Vargem Alta. Em seus mais de 15 anos de carreira já atuou como músico profissional em diversos trabalhos, iniciando sua carreira solo como cantor em 2018.