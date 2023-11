Casal morre em acidente na rodovia que liga Cachoeiro a Vargem Alta

Um casal morreu em um grave acidente na noite desta quinta-feira (9), na Rodovia ES 164, que liga Cachoeiro de Itapemirim à Vargem Alta. A moto em que o homem e a mulher seguiam bateu de frente com uma van.

Paulo Cezar Maroni Silveira e Elida Cassia Alves da Silva, ambos de 39 anos, morreram no local. Eles eram casados há dez anos e deixam duas filhas.

A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito com vítima fatal na localidade de Rampa do Mirante, Vargem Alta. No local, a equipe se deparou com uma van parada em uma curva, sentido Cachoeiro, com a parte de frente, do lado esquerdo do motorista, na contramão e danificada.

Ainda segundo a PM, havia uma moto caída às margens da rodovia e dois enfermeiros do Samu prestando auxílio a um homem com capacete, caído na frente da motocicleta. Segundo a equipe do Samu, o indivíduo estava em óbito e uma segunda vítima, encontrada pelo motorista da van, foi arremessada e estaria caída em um sítio.

Os militares acompanharam os enfermeiros do Samu até o local indicado, onde foi encontrada a garupa da moto, também em óbito.

O motorista da van informou aos policiais que ultrapassou um caminhão, que seguia na frente, quando foi surpreendido pela moto. O homem disse que estava quase na sua mão de direção, que tentou evitar a colisão, mas sem sucesso, pois o motociclista seguia margeando a faixa dupla contínua e em alta velocidade, sentido Vargem Alta.

Logo após a colisão, o condutor afirmou que estava tentando ajudar o motociclista, quando observou um segundo capacete. Imediatamente, ele pulou a cerca, não danificada, escorregou por um barranco e encontrou a mulher desacordada. Devido ao fato, ele saiu às margens da rodovia procurando uma casa para pedir ajuda e ligar para o Ciodes (190) ou Corpo de Bombeiros (193), visto que no local do acidente não havia sinal de telefone e internet.

O motorista da van realizou o teste do bafômetro que deu negativo. Ele foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional.

