Pai morre e filho fica gravemente ferido em acidente em Cachoeiro

Um grave acidente envolvendo um veículo de passeio vitimou pai e filho na rodovia ES 482, no distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim. O pai, Denilson Pereira de Oliveira, de 55 anos, morreu no local. O filho, João Antônio Oliveira Neto, foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

O acidente aconteceu no início da noite desta terça-feira (07). A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida, mas segundo informações, o veículo em que pai e filho seguiam bateu em um muro após o condutor perder o controle da direção. Devido ao impacto da batida, o veículo ficou bastante danificado e as vítimas ficaram presas às ferragens.

Populares que passavam pelo local tentaram retirar os homens de dentro do carro, mas não conseguiram.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192 estiveram no local para prestar os primeiros socorros. Segundo os Bombeiros, o veículo era equipado com kit gás e o resgate foi complicado.