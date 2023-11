Causa da morte de influenciadora famosa foi embolia pulmonar maciça

Luana Andrade, ex-participante do Power Couple Brasil, reality show da Record TV, morreu aos 29 anos após complicações de uma lipoaspiração. A informação foi confirmada por amigos da influenciadora nas redes sociais e pela assessoria de imprensa da influenciadora.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da nossa querida assessorada Luana Andrade. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos”, disse a assessoria em nota publicada no Instagram.

O Estadão entrou em contato com o SBT, onde Luana trabalhava como assistente de palco do Domingo Legal. Por meio de nota, a emissora afirmou que a morte da influenciadora aconteceu em decorrência de uma cirurgia de lipoaspiração no Hospital São Luiz, na unidade do bairro Itaim, em São Paulo. Ela sofreu paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

“O SBT, a equipe do Domingo Legal e toda a diretoria e demais colegas da emissora expressam grande tristeza pela partida de Luana e desejam força a seus amigos e familiares.”

Ao Estadão, a assessoria de imprensa de Luana disse que ela não tinha problemas de saúde prévios à cirurgia e completou: “Foram realizados todos os exames necessários antes da cirurgia”.

A reportagem procurou a assessoria do Hospital São Luiz, na unidade do Itaim, que explicou que a lipoaspiração foi realizado por um cirurgião e um anestesista particulares contratados pela família da influenciadora. Após duas horas e meia de cirurgia, Luana apresentou intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca, sendo imediatamente reanimada pela equipe.

“A cirurgia foi interrompida e a paciente, submetida a exames que constataram quadro de trombose maciça. Foi transferida para a UTI onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico. Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30 de hoje. A causa da morte foi embolia pulmonar maciça. O Hospital São Luiz do Itaim lamenta profundamente o óbito da paciente e se solidariza com a família”, diz a nota.

A assessoria de imprensa de Luana confirma que o velório será nesta quarta-feira, 8, das 9h às 11h, no Cemitério do Valle dos Reis, em Taboão da Serra, em São Paulo. A cerimônia de cremação ocorre das 11h às 11h30.

Nascida na capital de São Paulo e formada em publicidade e propaganda, a influenciadora também trabalhava como empresária e modelo fotográfica.

Luana participou da sexta edição do Power Couple com seu namorado, João Hadad. O Estadão tentou contato com ele por e-mail, mas não teve retorno até o momento desta publicação.

Horas após o anúncio da morte, ele publicou um texto no Instagram. “Estou dilacerado e vivendo o meu maior pesadelo. Uma parte de mim foi embora. É com imenso pesar e, muita dor no coração, que eu me despeço da minha Luana, da minha princesa, da minha linda.”

“Foram dois anos ao seu lado e eu não tenho palavras para expressar o quanto eu fui feliz. Construímos uma história linda e vivemos nossos sonhos intensamente. Além de namorada, você é e sempre será uma parceira para além da vida, meu amor. Hoje, está difícil entender os planos de Deus, e não sei quando e se algum dia irei processar a falta que você fará na minha vida e na vida de uma legião de pessoas que amavam a sua presença”, continuou.

Amigos também deixaram homenagens para Luana nas redes sociais.

“Lu, levarei de você momentos maravilhosos e esse sorriso, descanse em paz!”, escreveu o dentista Arthur Fabris no Instagram. Na publicação, ele desejou forças para o Hadad, namorado de Luana.

Outra amiga da influenciadora, Maria Fernanda Fabris, também lamentou a morte da amiga na rede social. “Hoje o céu ganha uma linda estrela! Ainda sem acreditar. Você vai fazer muita falta aqui”, disse.

