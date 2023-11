Celso Portiolli lamenta morte de assistente de palco do ‘Domingo Legal’

O apresentador Celso Portiolli usou as redes sociais nesta terça-feira (7), para lamentar a morte da influenciadora Luana Andrade, assistente de palco do Domingo Legal, do SBT, e ex-participante do Power Couple Brasil, da Record TV. Luana morreu aos 29 anos após complicações por uma lipoaspiração.

“Não dá para acreditar. Estou arrasado com a partida precoce de Luana”, escreveu Portiolli em uma publicação no Instagram em que apareceu ao lado da assistente de palco. O apresentador disse que a falta da influenciadora será “profundamente sentida”.

“Enviamos nosso amor e força a todos os seus entes queridos neste momento difícil”, prosseguiu. “Descanse em paz, Luana. Sua memória será eternamente preservada em nossos corações. Triste demais.”

O jogador Neymar também lamentou a morte da influenciadora, que era sua amiga. “Dia triste, com duas notícias muito ruins”, escreveu ele, se referindo à perda de Luana e ao assalto à casa de Bruna Biancardi, mãe de sua filha, Mavie.

“Meus sentimentos a toda a família, que Deus a receba de braços abertos”, escreveu em um story feito no Instagram nesta terça-feira, 7.

‘Uma parte de mim foi embora’, diz namorado

João Hadad, que também participou do Power Couple Brasil ao lado da influenciadora, prestou uma homenagem à namorada horas após a morte. Ele descreveu que estava “dilacerado” e “vivendo seu pior pesadelo”.

“Uma parte de mim foi embora. É com imenso pesar e, muita dor no coração, que eu me despeço da minha Luana, da minha princesa, da minha linda”, escreveu. “Foram dois anos ao seu lado e eu não tenho palavras para expressar o quanto eu fui feliz. Construímos uma história linda e vivemos nossos sonhos intensamente.”

“Além de namorada, você é e sempre será uma parceira para além da vida, meu amor. Hoje, está difícil entender os planos de Deus, e não sei quando e se algum dia irei processar a falta que você fará na minha vida e na vida de uma legião de pessoas que amavam a sua presença”, continuou.

“Você é a minha luz, princesa. Peço que continue olhando por mim e por todos nós aí de cima. Sempre te amarei, daqui até a eternidade! Obrigado por tanto, você seguirá comigo até depois do fim. Eu te amo, eu te amo, eu te amo”, completou.

O velório de Luana ocorre nesta quarta-feira, 8, das 9h às 11h, no Cemitério do Valle dos Reis, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. A cerimônia de cremação ocorre das 11h às 11h30, no mesmo local.

