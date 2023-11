Cinco cafés de Alegre estão entre os 30 melhores Conilons do Brasil

O Prêmio Coffee of the Year, que premia os melhores cafés produzidos no Brasil, selecionou cinco cafés do tipo Conilon, de Alegre, município do sul do Espírito Santo. As melhores amostras classificadas participaram de rodadas de negócios e de cuppings durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte, na última semana.

Foto: Pixabay

Os cafés são dos produtores, Áureo Barbosa Quadra e Leandro Barbosa Quadra, do sítio Água Limpa, João da Silva Abreu e Silvaninho Oliveira de Souza, do sítio Feliz Lembrança e Mauro Torres Ribeiro, do sítio Vale das Benção. Eles disputam o título de melhor café especial ao lado de outros 25 finalistas.

O SIC foi realizado em Belo Horizonte, na última semana, sendo esta, a maior feira de cafés da América Latina e o resultado final será divulgado no dia 10 de novembro.