Concorda? Salpicão de frango está entre as piores comidas do Brasil

A plataforma TasteAtlas, especializada em gastronomia, divulgou um ranking das dez piores comidas do Brasil. O cuscuz paulista lidera o ranking dos pratos mais odiados pelos brasileiros.

O levantamento foi realizado por meio da votação de mais de 4,9 mil leitores do guia internacional. A seleção dos alimentos que mais desagradam o paladar contém entradas, pratos principais e sobremesas.

Cuscuz paulista – nota 3,1

Arroz com pequi – nota 3,1

Tareco – nota 3,2

Quibebe – nota 3,4

Maria-mole – nota 3,5

Sequilhos – nota 3,6

Salpicão de frango – nota 3,6

Salada de maionese – nota 3,6

Mocotó – nota 3,6

Biscoitos casadinhos – nota 3,6

