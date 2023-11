Confira mais de 10 alimentos que diminuem a ansiedade

Os alimentos que diminuem a ansiedade são importantes aliados na manutenção de uma vida saudável e longeva, uma vez que os sintomas desse transtorno podem levar a alteração no humor, perda de sono, palpitações, aumento ou diminuição do apetite.

Conforme explica a nutricionista Rafaela Donadeli, os alimentos que diminuem a ansiedade possuem substâncias que atuam diretamente nos sistema nervoso e contribuem para minimizar comportamentos incômodos, provocados pelo transtorno.

“Os alimentos fontes de triptofano, ajudam na síntese e no controle da serotonina no organismo, sendo responsável por nos promover sensação de bem estar de forma geral. A 5-HT, gerada a partir do triptofano, aminoácidos encontrados na alimentação, pode controlar o humor, o estresse e a agressividade”, afirma.

10 alimentos que diminuem a ansiedade

Mas quais são esses alimentos que diminuem a ansiedade? É possível encontrá-los no supermercado, eles são acessíveis a todos? A nutricionista listou 10 alimentos que diminuem a ansiedade e podem ser encontrados facilmente como, por exemplo:

Peixes

Verduras

Chia

Linhaça

Castanhas

Melissa

Camomila

Extratos do maracujá

Quem tem ansiedade pode tomar leite?

De acordo com a nutricionista, não há problema pessoas com transtorno e ansiedade consumirem o leite, desde que não tenham intolerância a lactose ou à proteína do leite.

“O leite contém triptofano, um aminoácido essencial para a produção de serotonina pelo cérebro e que regula áreas cerebrais responsáveis pelo comportamento alimentar, humor, vício e depressão, além de ajudar a melhorar o desempenho do cérebro e memória, ajudando a ter um sono mais tranquilo”, ressalta Rafa Donadeli.

Entre os derivados do leite que são fontes de triptofano estão:

Chocolate (70% cacau 290mg)

Ovos (165mg)

Leite (42mg)

Banana

Nos casos específicos em que a pessoa tem o transtorno de ansiedade e intolerância a lactose ou à proteína do leite, a dieta precisa ser baseada em fontes de serotonina, sem utilizar o leite, ou fazer uma adequação na alimentação para não ter efeitos colaterais com o alimento.

Quais são as frutas que ajudam a reduzir a ansiedade?

Além do leite, as frutas também se destacam entre os alimentos que diminuem a ansiedade. Conforme explica a nutricionista, as mais indicadas são:

Frutas cítricas (laranja, kiwi, morango, limão e abacaxi) – A vitamina C atua sobre o sistema nervoso central, combatendo o stress e o cansaço. As frutas cítricas também ajudam a combater a irritabilidade devido ao seu potencial antioxidante;

Abacate – Fonte de magnésio, contém beta sitosterol, substância que atua no controle do cortisol, conhecido como hormônio do estresse. Também auxilia no funcionamento intestinal, o que proporciona uma melhor absorção de nutrientes que estimulam a produção de neurotransmissores do bom humor;

Banana – Fonte de B6 e triptofano, facilita a síntese de serotonina. Possui também o magnésio, que auxilia no relaxamento.

Uma alimentação equilibrada, associada a boa saúde intestinal, também traz para o corpo a absorção de nutrientes essenciais para estimular a serotonina e o 5-HT. Dessa forma, manter uma dieta saudável a base desses alimentos vão estimular a absorção de nutrientes essências, trazendo o aumento da serotonina, consequentemente, associando melhor bem estar, sono e menos compulsão alimentar. Todos esses itens diminuem os sintomas da ansiedade.