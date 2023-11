Corinthians vê risco do Z-4 despencar após vitória; veja probabilidades

A vitória do Corinthians sobre o Vasco por 4 a 2, na noite desta terça-feira (28), no Rio de Janeiro, praticamente liquidou os riscos de rebaixamento do time do Parque São Jorge no Brasileirão. A equipe do técnico Mano Menezes chegou aos 47 pontos e figura provisoriamente na 11ª colocação – a rodada terá sequência nesta quarta e quinta.

O triunfo fez a equipe paulista alcançar a reduzida chance de 0,076% de rebaixamento, de acordo com o levantamento feito pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Assim, o Corinthians pode respirar aliviado na tabela, podendo até já pensar na temporada. Ainda restam duas partidas para a equipe no Brasileirão.

Se o resultado foi bom para o Corinthians fora de casa, o mesmo não pode ser dito do Vasco. O clube cruzmaltino estacionou na 16ª posição, uma colocação acima da zona da degola, e, dependendo dos resultados da rodada desta quarta-feira (29), pode voltar à zona de rebaixamento, faltando duas rodadas para o fim do campeonato.

Com 42 pontos em 36 jogos, o Vasco tem um ponto a mais que o Bahia, que recebe o São Paulo, na Arena Fonte Nova, nesta quarta. O time carioca tem 52,3% de chance de jogar a Série B em 2024. A equipe cruzmaltina terá pela frente agora o Grêmio e o Red Bull Bragantino nas duas últimas rodadas da competição.

Nesta quarta-feira, o Brasileirão terá os seguintes jogos: Santos x Fluminense, Flamengo x Atlético-MG, Cuiabá x Internacional, Bahia x São Paulo, Coritiba x Botafogo e Palmeiras x América-MG.

Confira as probabilidades atualizadas de rebaixamento no Brasileirão:

Coritiba – 100%

América-MG – 100%

Goiás – 99,68%

Vasco – 52,3%

Bahia – 30%

Santos – 10,3%

Cruzeiro – 5,7%

Fortaleza – 1,7%

Internacional – 0,19%

Corinthians – 0,076%

São Paulo – 0,048%

Estadao Conteudo