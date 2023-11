Crefisa quer patrocinar São Januário com Pedrinho presidente do Vasco

Patrocinadora master do Palmeiras, a Crefisa pode se tornar uma parceira do Vasco em um futuro bem próximo. Nesta semana, José Roberto Lamacchia, proprietário da marca e marido de Leila Pereira, afirmou, em vídeo publicado nas suas redes sociais, que tem interesse em adquirir os naming rights do Estádio de São Januário caso o ex-jogador Pedrinho seja eleito presidente do clube neste ano. Pedrinho deixou sua função de comentarista da Globo para participar da eleição do clube de São Januário. Os valores não foram divulgados.

“Caso você seja eleito presidente do Vasco da Gama, tenho o interesse de colocar o nome da Crefisa no naming right de São Januário”, afirma Lamacchia, também abrindo caminho para uma de suas empresas no Rio. O encontro e a gravação se deram no escritório da própria Crefisa, em São Paulo. Com isso, o estádio passaria a levar o nome da empresa de crédito pessoal e consignado. “Uma honra, seu José”, respondeu o ex-jogador.

Lamacchia é casado com Leila Pereira, presidente do Palmeiras e da Crefisa, e já mostrou interesse em apoiar o clube antes mesmo deste vídeo. Pedrinho lançou sua candidatura à presidência em setembro. No cargo desde 2020, Jorge Salgado já afirmou que não pretende disputar a reeleição no clube. O Estádio de São Januário, alvo dos interesses da marca, passará por reformas em sua estrutura. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, assinou o projeto de lei que permite as obras no entorno e dentro do estádio.

“A receita do naming rights vai complementar de maneira significativa o potencial construtivo de São Januário. O compromisso de adquirir o naming rights de São Januário é mais um passo que reforça a minha parceria com José Roberto Lamacchia, fundador e dono da Crefisa. Além do futebol, José Lamacchia é uma referência no mundo empresarial e é um privilégio tê-lo ao meu lado”, escreveu Pedrinho.

A eleição para a presidência do Vasco está prevista para ocorrer no próximo sábado, dia 11 de novembro. Campeão da Libertadores com o clube em 1998, Pedrinho é um dos grandes ídolos da história do time. Ele representa a chapa “Sempre Vasco”, enquanto seu adversário, Luiz Roberto Leven Siano – que é uma das figuras antigas da política vascaína -, disputa pela chapa “Somamos”.

Estadao Conteudo