Detran|ES abre Curso de Mecânica Básica para moradores da Grande Vitória

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) abriu, nesta segunda-feira (06), as inscrições para o Curso de Mecânica Básica para Carros e Motocicletas para contemplar condutores de veículos que moram na Grande Vitória. O Órgão vai disponibilizar 100 vagas, sendo 50 para cada modalidade, e os interessados devem se inscrever exclusivamente no site www.detran.es.gov.br até o dia 10 de novembro.

O curso é totalmente gratuito, organizado e coordenado pelo Detran|ES como parte das atividades da Escola Pública de Trânsito. As aulas, divididas em módulos teórico e prático, serão realizadas no dia 22 de novembro (veículo de quatro rodas – carro) e 23 de novembro (veículos de duas rodas – motocicleta), de 8h a 12h e das 13h às 17h, em formato presencial e ministradas pelos técnicos especializados das empresas parceiras no Espaço Detranzinho, no bairro Boa Vista II (atrás do Vitória Aparte Hospital), na Serra. Ao término da formação, será entregue um certificado de participação para alunos com 100% de aproveitamento.

Poderão se inscrever homens e mulheres que tenham a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A (moto) e B (carro) e que não estejam cumprindo as penalidades de Suspensão do Direito de Dirigir ou de Cassação.

Esta é a quinta edição do Curso na Região Metropolitana da Grande Vitória. Essa formação já ocorreu também no interior do Estado e teve edições dedicadas exclusivamente ao público feminino.

“Nosso o objetivo é chegar a cada vez mais capixabas. Além de instruir os alunos para resolverem problemas mecânicos no veículo com mais conhecimento e independência, o curso busca também contribuir com a segurança no trânsito, ao incentivar a manutenção preventiva e adequada dos veículos. Além disso, esta também é uma forma de iniciar a capacitação de possíveis futuros profissionais da área, como já pudemos presenciar em outras edições”, destaca o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.

O diretor geral acrescenta que é imprescindível que quem se inscreveu e foi contemplado participe da edição do curso a qual concorreu, já que, caso contrário, o selecionado desperdiça a vaga de outra pessoa que se inscreveu e não conseguiu ser beneficiada.

O Curso de Mecânica Básica tem o objetivo de ensinar noções primárias de mecânica do veículo para que os alunos possam resolver problemas corriqueiros, como compreender os principais indicadores do painel de instrumentos, verificação do motor, dos freios e fluidos, além de dicas de condução econômica e cuidados diários.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas a partir desta segunda-feira (06) e seguem abertas até a sexta-feira (10). Os condutores interessados devem fazer a inscrição exclusivamente por meio do site do Detran|ES (www.detran.es.gov.br), no banner localizado na página principal, onde consta todas as informações relativas ao curso.

Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário de acordo com o que for solicitado. É importante ressaltar que, no ato de inscrição, todos estejam atentos às informações fornecidas, pois a comunicação do Detran|ES com os selecionados será feita via e-mail. Portanto, é de inteira responsabilidade dos inscritos acompanhá-las.

A lista com o nome dos inscritos selecionados para realizar o curso será disponibilizada no site do Detran|ES, após o preenchimento de todas as vagas.

Cronograma:

Inscrições: 06 a 10 de novembro, no site www.detran.es.gov.br.

– Curso de Mecânica – Veículo 4 rodas (carro) – 50 vagas

Data: 22 de novembro de 2023

Das 8h às 12h – parte teórica

Das 13h às 17h – parte prática

– Curso de Mecânica – Veículo de 2 rodas (motocicleta) – 50 vagas

Data: 23 de novembro de 2023

Das 8h às 12h – parte teórica

Das 13h às 17h – parte prática

Local: Detranzinho, localizado atrás Vitória Apart Hospital na Rua Sebastião Rodrigues Miranda, n.º 49, Boa Vista II – Serra/ES – CEP: 29161-027

Disciplinas do Curso de Veículo 4 rodas (carro):

Equipamentos obrigatórios (Ferramentais)

Painel de Instrumentação

Principais indicadores do painel de instrumentos

Noções básicas do motor

Sistema de lubrificação

Sistema de arrefecimento

Sistema de alimentação (combustível)

Sistema de ignição

Sistema de escape

Sistema de direção

Sistema de transmissão

Sistema de freio

Sistema de suspensão

Sistema de rodagem (rodas e pneu)

Eventualidades e Alternativas

Dicas de condução econômica

Cuidados diários e checklist

Disciplinas do Curso de Veículo 2 rodas (motocicleta):

Inspeção

Combustível, Tanque

Acelerador, funcionamento

Motor, verificações

Troca de óleo

Corrente de Transmissão

Freios, fluidos e verificação

Sistema elétrico

Interruptores, funcionamento

Rodas, raios e pneus

Cabos embreagem e freios

Manetes

Filtros