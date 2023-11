Dnit abre inscrições para concurso público com salários de R$ 12 mil

As inscrições para o concurso do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) começam nesta segunda-feira (27), a partir das 16h (de Brasília). Sendo assim, estão em disputa 100 vagas de nível superior.

A saber, a seleção, que também formará cadastro reserva, oferece oportunidades em todas as regiões do Brasil: há postos para trabalhar em 25 estados (o Piauí é a única exceção) e no Distrito Federal.

O edital disponibiliza 50 vagas para a função de analista em infraestrutura de transportes, que requer graduação em engenharia civil. Em início de carreira, os contratados receberão R$ 12.812,66.

A outra metade dos postos é para o cargo de analista administrativo, em três especialidades: administração (39), contabilidade (7) e tecnologia da informação (4), com salário de R$ 10.294,38.

+ 📄 Confira o edital completo

Passo a passo para se inscrever

O prazo para inscrições termina em 26 de dezembro, às 16h. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.conhecimento.fgv.br. A taxa de participação custa R$ 120.

Os pedidos de isenção do pagamento serão recebidos entre 27 e 29 de novembro. Em atendimento à legislação federal, o edital prevê gratuidade para pessoas que se enquadram em uma das condições a seguir:

fazem parte de família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), do governo federal; são doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

A seleção é organizada pela FGV (Fundação Getulio Vargas). Em caso de dúvidas, os candidatos podem obter mais informações com a banca pelo telefone 0800 283 4628, além do e-mail [email protected].

Etapas do concurso do Dnit

As provas objetiva (80 perguntas) e discursiva (2 questões e 1 redação) estão marcadas para 18 de fevereiro de 2024, em todas as capitais brasileiras — a aplicação ocorrerá pela manhã e à tarde, respectivamente. O conteúdo programático engloba:

língua portuguesa;

raciocínio lógico e matemático;

noções de administração pública;

conhecimentos específicos.

Haverá também análise de títulos, com envio dos documentos à banca em período a ser oportunamente divulgado. Os convocados poderão apresentar comprovantes de experiência profissional, além de certificados e diplomas de:

especialização (a partir de 360 horas);

mestrado;

doutorado.

A última fase do processo seletivo consistirá em curso de formação profissional, com duração de 120 horas de aulas teóricas e práticas. Presencial, a capacitação ocorrerá em Brasília.

A seleção terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, a critério do órgão, conforme estabelece o edital.