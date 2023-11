Fabiano Juffu faz show em homenagem ao Rei Roberto Carlos no fim do ano

Depois do grande sucesso em 2022 com um grande público curtindo o show na praça Central de Anchieta, este ano Fabiano Juffu é novamente confirmado pela Prefeitura Municipal e Secretaria de Turismo como uma das atrações principais para a programação de Natal trazendo o Show em homenagem ao Rei Roberto Carlos.

No dia 28 de dezembro, a partir das 20:30, Juffu promete emocionar a todos novamente com um lindo espetáculo em homenagem ao Rei. “Me sinto honrando em poder fazer essa homenagem ao Rei através deste lindo projeto que é o show “Fabiano Juffu Canta Roberto Carlos em Detalhes“, conta o artista emocionado.



Com um total de 23 profissionais entre músicos e equipe técnica, o show tem 2h de duração e o repertório traz alguns dos maiores clássicos do Rei. Fabiano Juffu é acompanhado por uma belíssima orquestra que traz toda a magia ao reproduzir fielmente os arranjos originais de cada canção apresentada.

Leia também: Assista ao clipe que o cantor Fabiano Juffu gravou em homenagem a Roberto Carlos

O artista

Juffu é reconhecido nacionalmente como um dos maiores imitadores de cantores do Brasil, tendo em seu currículo mais de 20 apresentações em programas de Tv como, Faustão, Ratinho, Xuxa, Caldeirão do Huck, Eliana, Padre Reginaldo Manzotti, João Kleber entre outros…

Com abilidade em reproduzir em detalhes e com perfeição a voz do Rei, Fabiano Juffu leva ao público momentos de grandes emoções ao interpretar clássicos como, Lady Laura, O Portão, Detalhes, Esse Cara Sou Eu entre outros.

O projeto em homenagem ao Rei Roberto Carlos é uma parceria da GFC Eventos com o artista Fabiano Juffu que estão trabalhando em uma Turnê que em breve irá viajar o Brasil!

Outros shows

Além de participar da programação de Natal de, Fabiano Juffu leva o seu show em homenagem ao Rei para Baixo Guandú no próximo dia 24 de novembro e também para Guaçuí, no Caparaó capixaba, no em 23 de dezembro. Não perca!

Foto: Dinho Benevenuti Foto: Dinho Benevenuti