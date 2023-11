Farmácia Municipal altera funcionamento para mudança de endereço

A Farmácia Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) estão em processo de mudança de endereço, para a rua Antônio Pedro Carleto, bairro Vila Rica. Devido a isso, o atendimento nesses equipamentos públicos ficará parcialmente suspenso entre 10 a 15 dias.

Durante o período, esses locais realizarão, apenas, a distribuição de fraldas e insulina, no horário padrão de 7h às 16h. Os demais medicamentos serão descentralizados para as farmácias das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu” – para aquelas UBSs que não realizam a distribuição de medicamentos controlados – confira lista abaixo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro, as demais unidades seguirão com atendimento normal.

Unidades Básicas que não distribuem controlados:

UBS do Village da Luz;

UBS do Amaral;

UBS do São Luiz Gonzaga;

UBS do Abelardo Machado;

UBS do Soturno;

UBS de Burarama;

UBS de Pacotuba;

UBS de Córrego dos Monos;

UBS de Coutinho.