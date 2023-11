Fazenda da Santa Casa terá agroindústria para produzir queijos e iogurtes

A Fazenda da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro deu início a criação de uma agroindústria. Quando estiver pronta, o local vai produzir queijos e iogurtes.

De acordo com o gestor da Fazenda, Sérgio Mariano, a obra está na fase inicial e está sendo feita em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT).

“Essa é a primeira fase, que está sendo tocada e é voltada para a estrutura como janelas, piso e forro. A previsão é de que até meados de dezembro esteja finalizada”, afirmou.

Em seguida, com previsão para o ano de 2024, será dado o início da segunda etapa, que envolve obras de instalação hidráulica e elétrica, além da compra dos equipamentos.

O valor total da obra é de R$ 60 mil e vai gerar mais empregos para as internas do presídio de Cachoeiro de Itapemirim que irão fazer parte do projeto Cuidar de Vidas.

“Quando estiver em funcionamento, uma parte da produção da agroindústria será comercializada e a outra destinada para alimentação de pacientes e funcionários da Santa Casa”, explicou Mariano.