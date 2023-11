Feijoada, ensaio e encontro em escola de samba agitam pré-carnaval no ES

Em contagem regressiva para o Carnaval 2024, as escolas de samba de Vitória estão com a agenda cada vez mais cheia de compromissos. A começar pela Independente de Boa Vista, que prepara um ensaio geral com todos os segmentos nesta quarta-feira (22), a partir das 19h30, com entrada gratuita e venda liberada de bebidas no Bar do Campo, em Cariacica.

No dia seguinte, quinta-feira (23), a Novo Império realizará mais uma edição de seu ensaio de rua na Avenida Santo Antônio, em Caratoíra, às 20h. O evento tem bar aberto e contará com a presença de todos os segmentos.

No domingo, dia 26, dois grandes eventos vão movimentar a agenda dos sambistas: a MUG recebe o Pega no Samba, a partir das 19h, na quadra, na Glória, em Vila Velha. Intérpretes, rainhas, passistas, baterias e DJ estão na lista de atrações.

Já Chegou o que Faltava prepara sua tradicional feijoada às 13h, no Privilége Vitória, na Praia do Canto, em Vitória. É possível comprar os ingressos na internet, a partir de R$50 (meia solidária). O cantor Renato da Rocinha, o grupo Choppsamba, a dupla Zé Felipe & Romário e a bateria da escola vão se apresentar.

Vale lembrar que o Desfile das Escolas de Samba acontecerá dos dias 2 a 4 de fevereiro de 2024. Anunciado como novidade para o próximo ano, o Desfile das Campeãs está marcado para sábado, 10 de fevereiro, também no Sambão do Povo.

SERVIÇO

Independente de Boa Vista – ensaio geral

Data: 22/11 (quarta-feira)

Horário: 19h30

Local: Bar do Campo, ao lado da quadra da escola

Atração: ensaio geral de segmentos

Obs.: haverá venda de bebidas

Entrada: gratuita

Novo Império – ensaio de rua

Data: 23/11 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Avenida Santo Antônio, Caratoíra – Vitória

Atrações: Bar aberto e ensaio com todos os segmentos

Entrada: gratuita

Show da MUG Recebe: Pega no Samba

Data: 26/11 (domingo)

Horário: 19h

Local: Quadra da MUG – Glória – VV

Atrações: Intérpretes, Rainhas, Passistas, Baterias, Baianas, Velhas Guardas, Casais de Mestre Sala e Porta Bandeira, Destaques, Musas e Musos e Segmentos e DJ Pato.

Ingressos: R$ 10 (na bilheteria)

Informações: (27) 99889-1209

Chegou o que Faltava – Feijoada da Chegou

Data: 26/11 (domingo)

Horário: 13h

Local: Privilége Vitória

Entrada: ingresso sem feijoada 2º lote [inteira] –> R$ 100,00 (+ taxa R$ 12,00) | ingresso sem feijoada 2º lote [meia] –> R$ 50,00 (+ taxa R$ 6,00) | ingresso 2º lote [meia solidária] –> R$ 50,00 (+ taxa R$ 6,00)

Vendas online: https://www.zig.tickets/eventos/feijoada-da-chegou

Atrações: Show com a Chegou o que Faltava, Renato da Rocinha, Choppsamba e Zé Felipe & Romário