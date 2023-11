Feminicídio: mulher é encontrada morta no banheiro de casa

Uma mulher, de 27 anos, foi encontrada pela polícia morta em sua casa, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, na tarde da quinta-feira (9). A suspeita é de assassinato e o companheiro da jovem, um homem de 26 anos, vem sendo investigado como o possível autor do crime.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o corpo da vítima estava no chão do banheiro da residência quando a polícia chegou ao local para atender a uma ocorrência, por volta das 14 horas.

A causa da morte não foi revelada, mas a polícia descartou a possibilidade de suicídio.

O caso foi registrado como feminicídio pelo 24º Distrito Policial (Ponte Rasa), informou a SSP. Já a investigação vem sendo feita pelo 64° DP (Cidade AE Carvalho). “A autoridade policial realiza oitivas com testemunhas visando o esclarecimento dos fatos.”

Estadão Conteúdo