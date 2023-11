Governo autoriza obras e inaugura pavimentação de rodovia em Iconha

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, neste sábado (25), em Iconha, no Litoral Sul, para a autorizar e entregar obras de infraestrutura para o município. Foram inauguradas as obras de pavimentação da Rodovia ES-375, além de autorizadas as obras de construção de muro de contenção e quadra poliesportiva e de pavimentação rural.

“Cada lugar que a gente vai, a gente faz entregas. Hoje estamos entregando de Iconha até Bom Destino e demos ordem de serviço para pavimentação daqui de Bom Destino. Temos que desfrutar das nossas conquistas e essa rodovia é importantíssima para quem faz esse trajeto entre Vargem Alta e Iconha. Esse local foi destruído por conta das chuvas e é bom ver como conseguimos reconstruir. A gente tem que gerar esperanças e expectativas. E o mais importante é realizar. Vamos revitalizar o Centro de Iconha em parceria com o prefeito Gedson [Paulino]. Temos um governo organizado e com capacidade de investimento”, disse o governador.

Na área da infraestrutura, o Governo do Estado autorizou as construções de um muro de contenção e de uma passarela. Também foi dada a ordem de serviço para a construção de uma quadra de esportes. Os investimentos, no valor total de R$ 2,8 milhões, têm recursos provenientes do Fundo Cidades, que é gerido pela Secretaria do Governo (SEG).

Casagrande inaugurou a passarela sobre o Córrego Jaracatiá, ligando o Bairro Ilha do Coco à BR-101, que corta o centro da cidade. A obra, de aproximadamente seis metros de extensão, construída, entre outros itens, com vigas metálicas em perfil laminado em aço estrutural e conexões, beneficiará aproximadamente 2.500 pessoas.

Também foram instalados 12 metros de meio-fio de concreto pré-moldado; pavimentação de 43,00 metros quadrados, utilizando blocos pré-moldados de concreto tipo Pavi-S e iluminação com 7 postes decorativos para jardim em aço tubular e luminárias de LED de 68 w a 97 w.

O muro de contenção será construído na Rua Virgílio Silva, próximo ao Hospital e Maternidade Danilo Monteiro de Castro, no centro da cidade e beneficiará aproximadamente 15 mil pessoas. A obra terá aproximadamente 268,00 metros quadrados, com aplicação de materiais em concreto e aço. Na drenagem, entre outros itens, serão utilizados tubos PVC e aplicados 240 metros quadrados de manta geotêxtil. Guarda-corpo de aço galvanizado também faz parte do projeto, que inclui pavimentação de área de aproximadamente 300 metros quadrados em blocos pré-moldados de concreto tipo Pavi-S, instalação de 174 metros de meio-fio de concreto. E ainda a implantação de 297 metros quadrados de passeio (calçada) com concreto moldado e plantio de 153 metros quadrados de grama esmeralda.

Já para a quadra de esportes, no Bairro Novo Horizonte, está prevista uma construção de aproximadamente 1.303.22 metros quadrados, com cobertura de estrutura metálica de telha de chapa galvanizada que proporciona proteção climática, traves para futebol de salão, tabelas de basquete, conjunto de poste de tubo galvanizado com rede de vôlei, instalação de rede de proteção em nylon e construção de duas instalações sanitárias. O equipamento público vai beneficiar 8 mil moradores da região.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Aves Pedroso, ressaltou a importância de investimentos do Governo para proporcionar mais qualidade de vida à população. “Com o Fundo Cidades, o Governo do Estado proporciona mais qualidade de vida à população e mais desenvolvimento aos municípios capixabas”, afirmou.

Fundo Cidades

Iconha é contemplada pelo Fundo Cidades 2022 com um total R$ 4.708.211,12. Esse valor envolve, além da construção do muro de contenção próximo ao Hospital e Maternidade Danilo Monteiro de Castro; construções de quadra de esportes no bairro Novo Horizonte e de passarela no Bairro Ilha do Coco; pavimentação rural na comunidade de Cachoeira do Meio; e elaboração de Carteira de Projetos.

Ainda em Iconha, o governador inaugurou as obras de pavimentação da Rodovia ES-375 nos trechos de Campinho x Iconha e Campinho x Bom Destino. O investimento do Estado foi superior a R$ 34 milhões para essa intervenção. As obras da ES-375 foram executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES). Foi pavimentada uma área de 24 mil metros quadrados, totalizando 4,8 quilômetros em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Os serviços incluíram drenagem superficial em toda a extensão, sinalização horizontal e vertical das faixas de pedestre e ondulações transversais, além da implantação de cinco pontos de ônibus e 1.887 metros de defensa metálica de proteção.

Para o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, a entrega da obra vai ajudar no desenvolvimento da região. “A partir de hoje, os motoristas poderão trafegar com mais conforto e segurança e os produtores rurais poderão fazer o escoamento de sua produção com mais tranquilidade e eficiência, proporcionando o crescimento econômico da região”, destacou.

Praça Pública

Para melhorar o lazer e convívio da comunidade de Iconha, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), inaugurou a reforma da praça pública, no bairro de Bom Destino, neste sábado (25). O investimento é de R$ 422 mil.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, explicou a importância da obra: “A praça desempenha um papel vital na comunidade. Um espaço aberto projetado para promover o bem-estar, a convivência e a interação social, um espaço valioso para a interação, expressão cultural e o desenvolvimento saudável da comunidade.”

A obra conta com 855 metros quadrados de pavimentação, 165 metros de meio fio, 336 metros quadrados de calçada cidadã, 72 metros de drenagem, chafariz de granito, nove bancos de concreto, nove arandelas para iluminação, 310 metros quadrados de grama em placas, 47 árvores ornamentais.

Iconha também recebeu mais investimentos na área de infraestrutura rural, por meio da Secretaria Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). O Governador Renato Casagrande assinou um convênio para pavimentação de estradas rurais com bloco de concreto na Comunidade de Tocaia X Comunidade de Morro da Palha. Os investimentos ultrapassam R$ 4,3 milhões.



“São obras importantes de infraestrutura rural que vão garantir mais mobilidade e bem-estar aos moradores e produtores rurais, facilitando o escoamento da produção, reduzindo os custos e as perdas dos produtos perecíveis e fortalecendo o agroturismo e agroindústria da região”, comentou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Durante a agenda, o governador também autorizou a pavimentação do perímetro urbano de Bom Retiro. No total, serão 1.800 metros que vão receber os serviços de pavimentação e sinalização horizontal e vertical das faixas de pedestres, ondulações transversais e travessias escolares.

Estiveram presentes os prefeitos Gedson Paulino (Iconha), Elieser Rabello (Vargem Alta), Fabricio Petri (Anchieta), Nei Castellari (Rio Novo do Sul) e Fernando Lafayette (Alfredo Chaves); os secretários de Estado e diretores-presidentes de autarquias, Emanuela Pedroso (Governo), Enio Bergoli (Agricultura) e Freitas (DER).