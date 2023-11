Grupo de mulheres recebe equipamentos e galpão para beneficiar café

Mais infraestrutura para o campo. O Governo do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), entregou, nesse sábado (25), um secador de café e um galpão para Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do ES (Cafesul), no munícipio de Muqui. Os investimentos alcançaram mais de R$ 500 mil e vão otimizar o trabalho realizado na cooperativa.

