Hackers invadem sistema e exigem milhões à prefeitura no Caparaó

Um ataque hacker fez com que a Prefeitura de Dores do Rio Preto formatasse todo o banco de dados do sistema administrativo do município, prejudicando o funcionamento de diversos serviços.

“Estamos há 14 dias com o sistema fora do ar. Contabilidade, RH, contas, almoxarifado, saúde, educação, todas as áreas da prefeitura foram afetadas”, relatou o prefeito Cleudenir José de Carvalho Neto.

O ataque cibernético ocorreu no dia 26 de outubro. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Polícia Civil, que investiga o caso.

De acordo com o chefe do Poder Executivo municipal, após invadir o sistema, o hacker sequestrou os dados da administração municipal e exigiu o pagamento de 120 mil Bitcoins, o equivalente a mais de R$ 1 milhão. Apesar da cobrança, nenhum pagamento foi realizado.

“Tínhamos todas as informações guardadas na nuvem. Então, formatamos o nosso servidor. Temos uma empresa especializada que cuida disso. Os dados estão seguros”, ressaltou.

Por causa do ataque, o pagamento dos servidores chegou a atrasar, mas já foi regularizado. A expectativa é de que todo o sistema da prefeitura volte ao normal nesta sexta-feira (10).