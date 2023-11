HIFA recebe acreditação hospitalar plena ONA 2

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA) é o primeiro hospital filantrópico da Região Sul Capixaba a conquistar a acreditação hospitalar plena ONA 2.

O selo prata expedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), entidade credenciada pelo Ministério da Saúde foi recomendado após auditoria da DNV, um dos principais organismos de certificação do Brasil e do mundo.

O título se traduz em aprimoramento dos fluxos e processos que todavia resultam na qualidade dos serviços ofertados e na segurança do paciente.

“Este é um novo marco na história do HIFA, que está em pleno crescimento e desenvolvimento. Gostaria de parabenizar a todos os colaboradores e corpo clínico que vestiram a camisa e contribuíram para alcançarmos este resultado.

Também gostaria de agradecer a sociedade cachoeirense e aos empresários da região por sempre ajudarem e por acreditarem no HIFA e no potencial da instituição”, afirmou o presidente do HIFA, Sr. Winston Roberto.

Aliás, para receber a Acreditação ONA 2, a organização de saúde passa por um rigoroso processo de avaliação. Precisa atender a critérios como qualidade e segurança, além de gestão integrada, com processos ocorrendo de maneira fluida e plena comunicação entre as atividades.