Homem é assassinado a facadas dentro de casa em Cachoeiro

Um homem de 39 anos foi assassinado a facadas, no último sábado (04), dentro de sua casa no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim. Giovani Atalaia Dalmazio, mais conhecido como Jove, foi encontrado pelo irmão, sem vida no chão da varanda.

A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada na tarde de sábado por um solicitante que relatou que após ter recebido informações de vizinhos de que seu irmão não tinha saído de dentro de casa até aquele momento, prosseguiu até o local, onde encontrou o homem caído na varanda com ferimentos na cabeça e no tórax, já sem vida.

Ainda segundo a PM, o solicitante relatou que a vítima era usuária de entorpecentes e que usava a residência, em condições insalubres, sem água e sem energia, para consumo de drogas. No entanto, ele não soube informar a possível autoria ou motivação do crime.

A PM constatou o óbito por arma branca e perícia foi acionada. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

A Polícia Civil informou por meio de nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vitima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

A Polícia Civil destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.