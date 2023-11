Homem é preso em flagrante por abusar de enteada de 5 anos no ES

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na noite do último sábado, por abusar sexualmente da enteada, uma criança de apenas cinco anos. O crime aconteceu na zona rural de Colatina e foi flagrado pela mãe da menina. O homem chegou a ameaçar mãe e filha.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a mulher relatou que o homem chegou em casa embriagado e em seguida, foi para o quarto do casal dormir. Ela deitou ao lado dele e dormiu também, mas acabou acordando logo em seguida e sentiu falta do homem na cama.

A mulher então se levantou para verificar o que teria ocorrido e, ao entrar no quarto da filha, encontrou a menina chorando, sendo abusada pelo homem. Ainda segundo relato da mulher, ela empurrou o abusador e retirou a filha do local. Neste momento, os vizinhos ouviram os gritos e tentaram ajudar as vítimas, mas o homem utilizou uma espingarda e um facão para ameaçar as pessoas.

Uma vizinha conseguiu colocar a mãe e filha em um carro e fugiu com elas, mas foram perseguidas pelo suspeito, com uma moto, até colidirem com um barranco na estrada. As mulheres conseguiram se esconder no mato e o o suspeito retornou para a casa em que residiam, onde foi localizado pela PM.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à 15ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Colatina. A arma utilizada por ele também foi apreendida.

A Polícia Civil informou que o abusador foi autuado em flagrante por injúria e lesão corporal qualificada, na forma da Lei Maria da Penha, além de estupro de vulnerável, dano ao patrimônio e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado para o presídio.