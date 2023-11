Humberto Martins diz que teve síndrome do pânico por assédio de fãs

O ator Humberto Martins participou do Caldeirão Com Mion do último sábado, 25, no quadro TV Teca. Questionado por Marcos Mion sobre a época em que era galã, revelou que chegou a ter síndrome do Pânico por conta do assédio do público em décadas passadas.

“Você teve a fase de galã descamisado. Nessa fase as fãs confundiam muito o ator, Humberto, com o personagem? Chegou a passar algum perrengue nessa época?”, perguntou Mion.

“Passava bastante. Cheguei a ter síndrome de pânico, de tanta gente que…. Existiam os trabalhos que a gente ia fazer presença no interior de São Paulo, era uma loucura, um frenesi”, respondeu Humberto Martins.

“Uma vez, em Osasco, na inauguração de um shopping center, viraram um camburão da PM comigo dentro. Isso foi me deixando meio paranoico”, concluiu.

Estadao Conteudo