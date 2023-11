Idosa é baleada durante troca de tiros e morre no meio da rua em Cachoeiro

Uma idosa, de 67 anos, morreu após ser atingida na altura do pescoço por uma bala perdida na tarde desta segunda-feira (27), em Cachoeiro de Itapemirim. O caso aconteceu no bairro Valão. A vítima foi atingida enquanto tentava atravessar a rua.

Segundo informações de populares, no momento do incidente estava acontecendo uma perseguição com troca de tiros entre policiais militares e um suspeito. Ainda segundo populares, os militares estavam atrás de um homem com mandado de prisão em aberto.

Assim que viu os policiais, o homem atirou e fugiu. A PM teria revidado os disparos e iniciou-se então a perseguição. E foi durante a perseguição que a mulher foi atingida. Ela, que era moradora do bairro, caiu no meio da rua perdendo muito sangue. Entretanto, nenhuma dessas informações foi confirmada pela PM.

Uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência – Samu 192 esteve no local e tentou reanimar a vítima, mas ela não resistiu.

Não há informações concretas sobre o autor do disparo que vitimou a idosa. Nossa reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações, mas até o momento a corporação não se manifestou.

Revoltados pela morte da senhora, moradores iniciaram um protesto interditando as ruas do bairro. A Polícia Militar foi acionada para controlar os ânimos.