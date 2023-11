Incêndio de grande proporção atinge área de mata em Domingos Martins

Um incêndio de grande proporção, atingiu uma área de mata, na tarde desta sexta-feira (10), que fica localizada na região de Pedra Azul, em Domingos Martins, região do Caparaó do Espírito Santo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio em vegetação na localidade de Aracê. Vídeos que circulam pelas redes sociais, mostram uma grande nuvem de fumaça preta saindo de dentro da mata.

Os bombeiros estão no local atuando no combate do incêndio, juntamente com brigadistas. A ocorrência está em andamento. Mais informações, em instantes.