Influenciadora digital e o filho sofrem acidente de carro

Bianca Andrade e seu filho, Cris, de 2 anos, sofreram um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (2). O acidente aconteceu na Rodovia Presidente Dutra.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da influenciadora. Segundo sua equipe, Bianca e Cris estavam acompanhados de mais duas pessoas.

“Bianca, Cris e as outras duas pessoas que estavam no carro passam bem”, informou a assessoria da influencer. Até o momento, não foram divulgadas mais informações sobre o acidente e o estado de saúde dos envolvidos.

O Estadão também procurou o Hospital Santa Maria, em Barra Mansa (RJ), que foi onde todos teriam sido levados, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Estadao Conteudo

