Influenciadora famosa morre aos 29 anos e choca o Brasil

Luana Andrade, ex-participante do Power Couple Brasil, reality show da Record TV, morreu aos 29 anos. A informação foi confirmada por amigos da influenciadora nas redes sociais e pela assessoria de imprensa da influenciadora. A causa da morte ainda não foi revelada.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da nossa querida assessorada Luana Andrade. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos”, disse a assessoria em nota publicada no Instagram.

“Lu, levarei de você momentos maravilhosos e esse sorriso, descanse em paz!”, escreveu o dentista Arthur Fabris. Na publicação, ele desejou forças para o influenciador João Hadad, namorado de Luana.

Outra amiga da influenciadora, Maria Fernanda Fabris, também lamentou a morte da amiga na rede social. “Hoje o céu ganha uma linda estrela! Ainda sem acreditar. Você vai fazer muita falta aqui”, disse.

Além de participar da sexta edição do Power Couple, Luana Andrade também foi assistente de palco no Domingo Legal, do SBT.

O Estadão tentou contato com João Hadad por e-mail, mas não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço permanece aberto.

Estadao Conteudo