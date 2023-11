Instabilidade obriga novas inscrições em processo seletivo em Cachoeiro

Os candidatos que realizaram as inscrições no Processo Seletivo da Prefeitura de Cachoeiro na última terça-feira (27), precisarão realiza-las novamente a partir desta quarta-feira (28).

De acordo com comunicado divulgado pela instituição, o sistema passou por configurações e validações de dados junto a equipe de Coordenação de Tecnologia e Informação, o que invalidou algumas inscrições.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas exclusivamente das 23:59h de 28 de novembro de 2023 até 23:59h de 04 de dezembro de 2023, através do link sistemasprefeitura.cachoeiro.es.gov.br/contratacao/.

No dia 5 de dezembro, a partir das 17h, a classificação preliminar será publicada. Na sexta-feira, 8 de dezembro, a classificação final ser divulgada.

Saiba mais sobre as oportunidades desse processo seletivo em:

