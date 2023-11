João Leite Neto, ex-apresentador do ‘Cidade Alerta’, morre aos 80 anos

O jornalista João Leite Neto, que foi apresentador do Cidade Alerta, da TV Record, morreu nesta terça-feira (7). Ele estava internado no Hospital Santa Cruz em Curitiba, no Paraná, para tratar um câncer.

A informação foi divulgada por Carlos Roberto Massa, o Ratinho, em uma publicação no Instagram. “Querido amigo, João Leite Neto. Hoje nos despedimos de você, mas suas memórias e alegria sempre viverão em nossos corações.”

“Sua partida deixou um vazio que nunca poderá ser preenchido, e sentiremos sua falta todos os dias. Você era uma luz brilhante em nossas vidas, e sua bondade e generosidade nunca serão esquecidas. Descanse em paz, querido amigo. Que o céu tenha ganhado um anjo maravilhoso. Sentiremos sua falta, mas sempre lembraremos do amor e amizade que compartilhamos”, escreveu o apresentador do SBT.

Natural de Itaporanga, no interior de São Paulo, Neto se formou em jornalismo e começou a carreira como repórter da Globo. Ele assumiu o comando do Cidade Alerta em 1997, substituindo Ney Gonçalves Dias.

Ele também passou pelo programa Aqui Agora, do SBT, como repórter e, anos mais tarde, como apresentador. Recentemente, o jornalista comandava um programa no Youtube, o Milk News TV, em que comentava notícias policiais e da política.

Neto também foi deputado estadual por São Paulo entre 1978 e 1982. Ele deixa a mulher, Valéria, e dois filhos, Rafael e Andréa.

Estadao Conteudo