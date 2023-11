Léo Santana rebate críticas por usar imagem com alusão ao diabo em show

O cantor Léo Santana rebateu críticas que recebeu por usar uma imagem de um homem sem camisa com chifres e vestindo calça vermelha durante a abertura do evento Baile da Santinha. O registro viralizou nas redes sociais neste final de semana, principalmente entre o público evangélico.

Em uma sequência de stories no Instagram publicadas neste domingo (26), Léo explicou que a transmissão faz parte do conceito do evento, que brinca com a ideia de céu e inferno, mas que não é mais utilizada. Ele também reafirmou ser cristão.

“Não é novidade, para a maioria, que eu sou um homem de Deus”, disse. O artista comentou que o Baile da Santinha ocorre em diversos pontos do Brasil há quase dez anos. “Quem vai ao Baile da Santinha sabe que a gente brinca muito com a ideia de céu e inferno, ‘diabinho’ e ‘santinho’, quem é você no baile”, pontuou.

O cantor disse que a abertura partiu de um conceito lúdico. Logo na entrada, auréolas e “chifrinhos” são distribuídos ao público para brincar com a ideia.

“Podemos ter exagerado, sim, na brincadeira do LED envolvendo aquela imagem, mas é só isso”, afirmou. Léo também contou que a transmissão, na sequência, envolve uma mulher vestida de branco em referência a um anjo. “Mas é um conteúdo antigo, que não usamos mais”, reafirmou.

Estadao Conteudo