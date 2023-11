Mimoso em alerta! Fortes chuvas elevam risco de deslizamento de terra

As fortes chuvas previstas para o Sul do Espírito Santo levou a Defesa Civil de Mimoso do Sul a emitir um alerta para todos aqueles que residem próximo às encostas.

De acordo com a administração municipal, “devido às fortes chuvas dos últimos dias, existe um risco iminente de deslizamentos de terra. É crucial que todos estejam atentos e tomem medidas de precaução para garantir a sua segurança e a de seus entes queridos”, disse por meio de nota.

A Prefeitura de Mimoso ainda orienta aos moradores que fiquem atentos a qualquer sinal de instabilidade no terreno e, caso necessário, procurem abrigo em locais seguros.

“A Defesa Civil está monitorando a situação de perto e irá fornecer atualizações regulares. Priorize a sua segurança e siga as orientações das autoridades competentes. Juntos, podemos enfrentar essa situação e minimizar os riscos”, ressaltou.

Em caso de emergência, a orientação é que os moradores entrem em contato por meio dos (28) 9993476180 (WhatsApp) ou (28) 98112 0828 (somente ligação).