Mônica Iozzi revela disgnóstico de doença que a afastou de ‘Elas por Elas’

Mônica Iozzi revelou que foi uma disbiose, desequilíbrio da flora intestinal responsável por enfraquecer a imunidade, que acarretou sua saída de Elas por Elas. A atriz voltou para as redes sociais na última quinta-feira, 2.

No Instagram, ela publicou um vídeo explicando que está curada. Mônica foi afastada da novela para cuidar da saúde e foi substituída por Mariana Santos, que ficou com o papel da personagem Natália.

“Como alguns de vocês já devem ter percebido, eu fiquei um tempo afastada. Foi um período muito precioso pra mim. Sabe aqueles momentos que você tem que parar, organizar sua vida e realizar a suas prioridades? Eu tive um desequilíbrio no meu organismo, que é uma coisa que atrapalha muito o equilíbrio de sua flora intestinal. Aí você para de absorver os nutrientes como deveria”, explicou.

“Eu tive esse quadro bem sério, que fez com que o sistema imunológico ficasse enfraquecido, tendo uma doença atrás da outra, a ponto de eu sair de Elas por Elas. Mas estou passando para falar que estou bem e que acabei o tratamento. Estou 100%”, comemorou.

Estadao Conteudo

