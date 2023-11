Morre em Cachoeiro o ex-vereador José Carlos Amaral

Morreu no início da madrugada desta terça-feira (07) aos 73 anos de idade, em Cachoeiro de Itapemirim, o ex-vereador José Carlos Amaral. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, por conta de uma insuficiência renal crônica.

Um dos vereadores com mais mandatos no município, tendo permanecido na Câmara por mais de 30 anos, sempre foi reconhecido por sua postura combativa. Morador do bairro Aeroporto e de personalidade forte, Amaral resolveu não mais disputar as eleições assim que terminasse seu sétimo mandato, em 2016.

O velório de José Carlos Amaral começou às 7h, desta terça-feira (07), no Cemitério Parque, no bairro IBC. O sepultamento está previsto para as 14h, no mesmo local.

Quem foi Amaral

Amaral entrou na vida pública em 1982, quando disputou sua primeira eleição para vereador. Na época ele ficou como suplente, mas assumiu a cadeira no decorrer do mandato. Em 1988, se elegeu pela primeira vez e conquistou a seguir seis reeleições consecutivas. Foram mais de 30 anos no Legislativo, de uma atuação muitas vezes combativa, mas leal, até mesmo com os adversários.

Amaral cumpriu o último de seus sete mandatos na legislatura 2013-2016, e recebeu em 2013, por indicação do então vereador Wilson Dillem, o Título de Vereador do Século.

A tribuna do plenário da Câmara de Cachoeiro ganhou o nome de José Carlos Amaral, por indicação do vereador Brás Zagotto, em 2017, quando Amaral se afastou das disputas eleitorais. “Foi na tribuna da Câmara que Amaral brilhou durante todos esses anos, e ela não poderia ter outro nome”, enalteceu Brás.

Em 2018, Amaral esteve na Câmara para participar da inauguração da tribuna.

Já em 2021, José Carlos Amaral recebeu o título de Cachoeirense Presente nº 1 de 2021, sugerido pelo vereador Brás Zagotto e aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal.