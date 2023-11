Mulheres são detidas com produtos de preparo de drogas em Castelo

A Polícia Militar (PM), apreendeu, na tarde da última terça-feira (28), vários produtos que seriam utilizados para o preparo de drogas e cocaínas, além de revolver, crack e maconha, nos bairros Niterói e Santo Andrezinho, em Castelo.

A PM informou que, ao chegarem em uma boca de fumo, no bairro Niterói, os militares se depararam com um homem que portava um revólver de cor prata. Ao ver os policiais, o suspeito correu para os fundos de um imóvel. Os militares entraram e viram que o suspeito tinha corrido para um rio próximo, alcançando o fundo da quadra de esportes do bairro Santo Andrezinho. Em seguida, se escondendo em um apartamento na rua Lídio Machado.

Leia também: Polícia prende chefe do tráfico e apreende fuzil e pistolas no ES

No apartamento, a equipe conseguiu alcançar o suspeito que tentou fugir. O mesmo tentou dispensar uma sacola contendo 44 pinos de cocaína, 58 pedras de Crack, um frasco grande contendo cocaína e três buchas grandes de maconha. O local trata-se de um imóvel vazio, contendo um sofá velho e um colchão onde traficantes se revezavam para a venda de crack e cocaína.

Após o fato, os militares se deslocaram para o imóvel. Quando chegaram na frente de um apartamento, o suspeito apareceu pela janela e fugiu em seguida. No local, os militares foram recebidos pela esposa do suspeito, que cooperou com a ação policial e entregou 35 frascos de lança perfume que estariam na geladeira do imóvel, além de 16 caixas de cloridrato de lidocaína usados para diluição de pasta base de cocaína e R$ 5.784,00 reais em dinheiro.

Logo após, a mulher foi indagada sobre o restante das drogas e a mesma disse que o marido deixou sob a responsabilidade de uma vizinha, que mora no mesmo prédio um andar acima. Os policiais foram até o apartamento e a suspeita admitiu que realmente estava guardando, pois estava sendo ameaçada. Ela entregou uma sacola contendo quatro tabletes de cocaína, pedras de crack, uma bucha de maconha, duas armas de fogo, sendo um revolver calibre .38 marca taurus, uma pistola e oito munições CBC.

O suspeito e as duas mulheres foram conduzidos para a delegacia de Castelo.