Muqui: motos irregulares são apreendidas durante operação Kadron

A Polícia Militar (PM), apreendeu quatro motos que estavam com o licenciamento atrasado, no bairro São Gabriel, km 10, zona rural de Muqui, no Sul do Espírito Santo. A ação aconteceu na noite da última segunda-feira (20), por volta das 18h29.

Segundo informações da PM, policiais militares realizaram uma operação de trânsito no município, na rodovia ES 289, quando apreenderam quatro motos que estavam com o licenciamento atrasado. No momento da apreensão, ninguém foi preso.

As motos foram guinchadas e removidas ao Pátio Credenciado do Detran, em Cachoeiro de Itapemirim.