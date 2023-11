Na lista dos criminosos mais procurados, “Dentinho” é preso após perseguição

Na madrugada da última quarta-feira (08), a Polícia Militar conseguiu prender um dos criminosos que consta na lista dos mais procurados de Cariacica. “Dentinho” foi preso com um comparsa, por volta de 02h50min, no bairro Vila Oásis. Com eles foram apreendidos drogas e dinheiro.

Os militares do 7º Batalhão faziam o patrulhamento pelo bairro Presidente Médici quando avistaram dois suspeitos em uma motocicleta de cor vermelha, na rua São José. Os policiais reconheceram a dupla, pois segundo levantamentos os criminosos têm envolvimento com o tráfico de drogas na região do Morro do Quiabo, em Porto Novo.

A dupla, ao notar a presença policial, iniciou uma fuga, passando pelos bairros Presidente Médici, Porto Novo, Mangue Seco, Porto de Santana e Vila Oásis, esse último onde foi abordada após perder o controle do veículo e colidir com um muro. Os dois ainda tentaram fugir a pé, mas logo foram alcançados.

Os dois criminosos foram identificados, sendo o “Dentinho”, um dos mais procurados do município de Cariacica e o “Menor Nicolas”. Com “Dentinho” os policiais localizaram uma bolsa, a qual continha 240 pinos de cocaína e R$520,75 em espécie.

Ainda durante a abordagem, “Dentinho” tentou enganar os policiais, passando falsamente seus dados, informando o nome de seu irmão. Contra ele foi verificado um mandado de prisão em aberto, bem como constatado boletim de ocorrência por tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública.