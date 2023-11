Natal na Serra vai ter árvores gigantes, luzes e vila do Papai Noel

A magia do Natal está chegando! A Prefeitura da Serra já começou a instalação da iluminação natalina no município, que será inaugurada oficialmente no próximo sábado (25), às 18h30, na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. Serão árvores gigantes, luzes em várias ruas e avenidas, Vila do Papai Noel e muito mais!

Algumas árvores já estão sendo instaladas. Em Jacaraípe e no Parque da Cidade, em Laranjeiras, elas terão 23 metros de altura. Na rotatória do Sistema Viário Eldes Scherrer Souza será de 18 metros e o local receberá outros enfeites natalinos.

Também serão instalados um corredor iluminado ao longo de toda a extensão da avenida Eldes Scherrer Souza; um portal iluminado e um letreiro no viaduto de Carapina; além de decorações em outras regiões do município.

O Parque da Cidade, em Laranjeiras, terá a Vila do Papai Noel para as famílias tirarem muitas fotos e aproveitarem o clima da época. Todo o espaço será enfeitado com casinhas de Papai Noel, pisca-piscas, árvores e outros enfeites especiais. A promessa é tornar o parque ainda mais atrativo para moradores e turistas.