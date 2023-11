Nova Itapemirim reativa guichê da rodoviária de Cachoeiro

Passou a funcionar na última sexta-feira (24), o guichê da empresa de ônibus interestaduais Nova Itapemirim na rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Assim, quem mora no município e em cidades vizinhas pode passar a comprar as passagens diretamente no local.

Os canais virtuais, como site e aplicativo da Nova Itapemirim e os buscadores de passagens, continuam como opções de compra de bilhetes.

Com a reativação do espaço, que estava fechado em razão da falência do Grupo Itapemirim na antiga administração, a rodoviária passa a contar também com os serviços de recebimento e envio de encomendas pela Nova Itapemirim.

Pela rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, passam linhas operadas pela empresa como Afonso Cláudio (ES) x São Paulo (SP) e Cachoeiro do Itapemirim (ES) x São Paulo (SP).

Nos próximos dias, serão retomadas as linhas Cachoeiro de Itapemirim (ES) x Rio de Janeiro (RJ) e Cachoeiro de Itapemirim (ES) x Niterói (RJ)

A empresa Nova Itapemirim, que opera por meio de arrendamento judicial as linhas que eram prestadas pelas viações Itapemirim e Kaissara, diz que vai colocar nas operações em todo o País, mais 40 ônibus de dois andares com a categoria leito-cama, somando 120 veículos, e até dezembro promete que serão 40 linhas reativadas.

Ercisa teve de cumprir decisão judicial

A ERCISA (Estação Rodoviária Cachoeiro de Itapemirim S.A.), concessionária do terminal rodoviário da cidade capixaba, foi obrigada na última quinta-feira, 23 de novembro de 2023, a cumprir a decisão judicial de 21 de setembro de 2022, que, ao decretar a falência do Grupo Itapemirim, permitiu que a empresa Suzantur (que criou a Nova Itapemirim) opere por meio de arrendamento por dois anos, as linhas e estruturas que eram de responsabilidade da antiga gestão.

A briga entre a administradora judicial do processo de falência do Grupo Itapemirim, a EXM Partners, e da Suzantur contra a ERCISA para a liberação do espaço não é de agora.

Como mostrou o Diário do Transporte, em 26 de julho de 2023, a EXM notificou a Justiça sobre a demora para o espaço ser usado pela Nova Itapemirim.

Em 16 de fevereiro de 2023, a prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim expediu a autorização de embarque e desembarque na rodoviária.

O documento é assinado pelo Secretário Municipal de Urbanismo, Mobilidade e Desenvolvimento Sustentável, Alexandro da Vitória.

No dia 15 de fevereiro de 2023, a Suzantur registrou boletim de ocorrência pela internet à 7ª Delegacia Regional- Cachoeiro de Itapemirim relatando as dificuldades de acesso.

A companhia de ônibus também registrou uma ata notorial relatando as dificuldades.

