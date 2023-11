Novembro Azul: centros de assistência social promovem ações em Cachoeiro

Em Cachoeiro, os Centros de Assistência Social (Cras) e o Centro Pop estão com ações alusivas ao Novembro Azul, mês dedicado à conscientização a respeito de doenças masculinas, especialmente na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), a programação inclui palestras, rodas de conversa e atividades lúdicas temáticas.

Além disso, a Gerencia de Educação Alimentar juntamente com a equipe técnica, com nutricionistas e assistentes sociais, da Segurança Alimentar e Nutricional, está visitando os núcleos de qualidade de vida com palestras alusivas à campanha e também oferecendo orientações nutricionais aos participantes.

“Essas campanhas nos ajudam a fomentar a importância da prevenção para as pessoas. Incentivando a participação do público masculino nessas atividades, pois serão disponibilizadas informações e orientações que poderão ser fundamentais para que eles adotem cuidados essenciais para a manutenção da saúde”, salienta a secretária de Desenvolvimento Social de Cachoeiro, Márcia Bezerra.

Confira a programação completa

– CRAS Village da Luz

Dia 16/11 às 08h30 – Palestra com o tema: Novembro Azul – cuidar da saúde também é coisa de homem

– CRAS Alto União

Dia 17/11 às 14h00 – Palestra com o tema: Novembro Azul – alerta ao cuidado e à conscientização pelo SUS

– CRAS Aeroporto

Dia 24/11 às 14 h – Palestra com o tema: Saúde e o autocuidado, para a famílias prevenção de doenças

– CRAS Village da Luz

Dia 29/11 às 09h00 – Palestra com o tema: Novembro Azul – cuidar da saúde também é coisa de homem

– CRAS Zumbi dos Palmares

Dia 29/11 às 9h00 – Roda de conversa temática

Dia 30/11 às 14h – Roda de conversa temática

– Centro Pop

Data: 22/11/2023 às 14h – Atividades lúdicas e palestra com a temática: Novembro Azul

Data: 29/11/2023 às 10h – Roda de conversa sobre o tema: A importância dos cuidados masculinos

– Núcleos de qualidade de vida

10/11/2023 (sexta-feira) – Academia Nova Brasília

13/11/2023 (segunda-feira) – Teixeira Leite – Escola Elísio Cortes

14/11/2023 (terça-feira) – N.S de Fátima – Quadra Athayr Cagnin

17/11/2023 (sexta-feira) – Quadra Santa Cecília

21/11/2023 (terça-feira) – Aeroporto (Ferração)

21/11/2023 (terça-feira) – Agostinho Simonato – Salão da Ig. Católica

22/11/2023 (quarta-feira) – Praça de Fátima

23/11/2023 (quinta-feira) – Praça de Fátima

24/11/2023 (sexta-feira) – Itaóca – Ginásio

27/11/2023 (segunda-feira) – Quadra Amaral

28/11/2023 (terça-feira) – BNH

29/11/2023 (quarta-feira) – Quadra Village da Luz

30/11/2023 (quinta-feira) – Vila Rica