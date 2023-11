Novembro Azul: confira a programação semanal de atividades nas UBS

A Prefeitura de Cachoeiro está promovendo uma programação dedicada à conscientização e prevenção do câncer de próstata, como parte da Campanha Novembro Azul. Neste contexto, uma série de atividades está programada para ocorrer em diferentes Unidades Básicas de Saúde (UBS) ao longo deste mês.

Nesta quarta-feira (22), diversas atividades serão realizadas em diferentes Unidades Básicas de Saúde (UBS). Às 8h, a UBS do Paraíso promoverá uma sala de espera dedicada à promoção e prevenção da saúde do homem. No mesmo horário, a UBS Otto Marins oferecerá sala de espera e consulta com enfermagem, enquanto a UBS Aquidaban realizará sala de espera e café da manhã. A UBS Alto União também terá uma palestra temática e café da manhã no mesmo dia e horário.

A quinta-feira (23) marca a continuação das atividades, com a UBS São Luiz Gonzaga às 8h apresentando uma palestra sobre a prevenção do câncer de próstata, além de aferição de pressão arterial e glicemia, sorteio de brindes, e café da manhã.

Já na sexta-feira (24), uma palestra temática será realizada na UPA Marbrasa, enquanto a UBS Zumbi terá sala de espera e orientações. Outras UBS, como Coramara, Córrego dos Monos, Coutinho, e Burarama, também realizarão atividades.

A semana se encerrará no sábado (25) com a UBS Aquidaban realizando uma roda de conversa temática, incluindo aferição de pressão arterial e glicemia capilar, café da manhã, e sorteio de brindes. Simultaneamente, a UBS Jardim Itapemirim promoverá uma palestra sobre a saúde do homem, consultas médicas, testes rápidos, e aferição de pressão e glicemia capilar.

Confira a programação completa desta semana:

UBS Paraíso

Quarta-feira (22) – 8h

Sala de espera: promoção e prevenção da saúde do homem

UBS Otto Marins

Quarta-feira (22) – 8h

Sala de espera e consulta com enfermagem

UBS Aquidaban

Quarta-feira (22) – 8h

Sala de espera e café da manhã

UBS Alto União

Quarta-feira (22) – 8h

Palestra temática e café da manhã

UBS São Luiz Gonzaga

Quinta-feira (23) – 8h

Palestra sobre a prevenção do câncer de próstata

Aferição de pressão arterial e glicemia, sorteio de brindes e café da manhã

UPA Marbrasa

Sexta-feira (24) – 8h

Palestra temática

UBS Zumbi

Sexta-feira (24) – 8h

Sala de espera e orientações

UBS Coramara

Sexta-feira (24) – 8h

Palestra temática

Aferição da pressão arterial e glicemia capilar e café da manhã

UBS Córrego dos Monos

Sexta-feira (24) – 8h

Palestra temática

Solicitação de exames, aferição de pressão arterial, glicemia capilar e café da manhã

UBS Coutinho

Sexta-feira (24) – 8h

Palestra temática

Café da manhã

UBS Burarama

Sexta-feira (24) – 8h

Palestra temática

Requisição de exames de rotina, testes rápidos, teste de glicemia, aferição de pressão arterial

Café compartilhado

UBS Aquidaban

Sábado (25) – 8h

Roda de conversa temáticas

Aferição de pressão arterial e glicemia capilar, café da manhã, sorteio de brindes

UBS Jardim Itapemirim

Sábado (25) – 8h

Palestra: Saúde do homem, prevenção é o caminho

Consultas médicas e com enfermeiros

Testes rápidos, aferição de pressão e glicemia capilar